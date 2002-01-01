بعد توقف 20 شهرا.. التنمية الاجتماعية تكشف عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية، إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد.

وتابعت "بلغت نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% وفي الضفة الغربية 35%.

وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.