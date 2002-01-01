استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

رام الله / سما /

استشهد الشاب رفيق رياض غنام (20 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

وأبلغ الارتباط الفلسطيني، عائلة الشاب غنام باستشهاده، فيما لا زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وكانت اشتباكات مسلحة عنيفة، إلى جانب مواجهات بين الشبان العزل وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح، اندلعت في بلدة جبع عقب اقتحامها فجر اليوم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق نار كثيف، واعتقلت المحرر عميد العرسان من المخيم.

وأفاد شهود عيان أن وحدات خاصة استخدمت مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية تسللت للمخيم وحاصرت منزل المواطن موسى الخطيب في مدخل المخيم الرئيسي وقاموا بإطلاق النار بشكل جنوني.

وذكر الخطيب، أن الوحدات الخاصة اطلقت النار على ابنه فادي 20 عامًا على بوابة المنزل دون سبب مما أدى لإصابته بعيار ناري في القدم، ووصفت حالته بالمتوسطة، علمًا أنه أسير محرر وقضى عام ونصف في سجون الاحتلال.