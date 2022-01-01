  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أفضل 7 مواقع لتنزيل برامج مجانية كاملة للأندرويد

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل 7 مواقع لتنزيل برامج مجانية كاملة للأندرويد



وكالات / سما /

يواجه العديد من حاملي هواتف أندرويد مشاكل عديدة في التنزيل من متجر جوجل بلاي أو متجرهم، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن التطبيق مدفوع أو غير متوفر في بلدك، و أصبحت هذه المشكلة عقبة للكثيرين وتجعلهم يبحثون عن البرامج الأخرى التي تساعد في تنزيل التطبيقات بسهولة وبدون تكلفة قليلة، وسنوفر لكم من خلال مقالتنا عنوان أفضل 7 مواقع لتحميل برامج مجانية كاملة للأندرويد.

هناك العديد من المواقع التي تُستخدم لتنزيل البرامج على هواتف Android مجانًا. لكن يجب عليك ضمان أمن وسلامة معلوماتك الشخصية منها، لأن عالم البرمجة به العديد من الخوارق المتنوعة والمتنوعة، ومن أبرز هذه المواقع المميزة والأكثر شهرة ما يلي:

APKPURE إنه من أفضل المواقع التي تضع جميع التطبيقات في شكل ملف APK.

AZUL APK يحتوي على العديد من التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، ومشاهدة التطبيقات التي تحبها والألعاب الشعبية.

APK4Fun موقع متميز يوفر أكثر من رابط تنزيل للشيء الذي تريده وله الكثير من الميزات.

ApkHere قم بتنزيل التطبيقات المدفوعة مجانًا على جهازك.

تطبيقات APK قم بتنزيل جميع التطبيقات الشائعة على جهازك المحمول بخلاف Google Play.

GetJar يسمح لك بتنزيل ملفات البرنامج ثم تحميل ملف البرنامج الخاص بك إليها.

Softpedia موقع آمن يقوم بفحص الملف قبل تنزيله يوفر العديد من الفوائد.

#الأندرويد #جوجل

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: حالة من الارتياح تسود "اسرائيل" بعد نشر نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

أسعار صرف العملات

لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

غانتس ولابيد يعلقان على نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

الاردن: القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما بمحيط منزله في لواء الرمثا

خلال نقاش سري .. إسرائيل بعد هجوم حزب الله تنتقد المتحدث باسم الجيش وتُمرر رسالة لمصر

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" : عائلة أبو عاقلة عارضت خطوة نقل الرصاصة للجانب الأميركي

1

صور .. جيش الاحتلال: حماس تحاول استهداف جنودنا بتلك الطريقة ..

20220705090317

لبيد إلى فرنسا وعلى الطاولة تلك الملفات : "حزب الله ونتائج التحقيق في اغتيال ابو عاقلة وصفقة تبادل"

08143354232332784235128306734113

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

7E1F651A-5C7F-45E0-A21D-61C5B1035E88

استشهاد شاب من غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب قرب طولكرم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم