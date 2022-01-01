أفضل 7 مواقع لتنزيل برامج مجانية كاملة للأندرويد

وكالات / سما /

يواجه العديد من حاملي هواتف أندرويد مشاكل عديدة في التنزيل من متجر جوجل بلاي أو متجرهم، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن التطبيق مدفوع أو غير متوفر في بلدك، و أصبحت هذه المشكلة عقبة للكثيرين وتجعلهم يبحثون عن البرامج الأخرى التي تساعد في تنزيل التطبيقات بسهولة وبدون تكلفة قليلة، وسنوفر لكم من خلال مقالتنا عنوان أفضل 7 مواقع لتحميل برامج مجانية كاملة للأندرويد.

هناك العديد من المواقع التي تُستخدم لتنزيل البرامج على هواتف Android مجانًا. لكن يجب عليك ضمان أمن وسلامة معلوماتك الشخصية منها، لأن عالم البرمجة به العديد من الخوارق المتنوعة والمتنوعة، ومن أبرز هذه المواقع المميزة والأكثر شهرة ما يلي:

APKPURE إنه من أفضل المواقع التي تضع جميع التطبيقات في شكل ملف APK.

AZUL APK يحتوي على العديد من التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، ومشاهدة التطبيقات التي تحبها والألعاب الشعبية.

APK4Fun موقع متميز يوفر أكثر من رابط تنزيل للشيء الذي تريده وله الكثير من الميزات.

ApkHere قم بتنزيل التطبيقات المدفوعة مجانًا على جهازك.

تطبيقات APK قم بتنزيل جميع التطبيقات الشائعة على جهازك المحمول بخلاف Google Play.

GetJar يسمح لك بتنزيل ملفات البرنامج ثم تحميل ملف البرنامج الخاص بك إليها.

Softpedia موقع آمن يقوم بفحص الملف قبل تنزيله يوفر العديد من الفوائد.