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رسمياً .. باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدربه بوتشيتينو

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدربه بوتشيتينو



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه.

وكانت الصحف الفرنسية قد أكدت خبر رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان قبل حتى انتهاء الموسم، وهذا بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخروجه القاسي على يد ريال مدريد الإسباني التي فاز بالبطولة فيما بعد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان الاسم الأبرز بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، ولكن مدرب الريال السابق رفض الفكرة لرغبته في تدريب منتخب فرنسا، ليلجأ النادي للحل البديل وهو كريستوف جالتيير.

وأشار موقع باريس سان جيرمان الرسمي على الإنترنت خبر إنهاء تعاقد النادي مع ماوريسيو بوتشيتينو الذي أنضم للفريق شهر يناير من عام 2021.

 

 

وأضاف البيان بأن النادي يشكر ماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم بعد تتويجه بثلاثة ألقاب مع الفريق، ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

ومن المقرر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعيين المدرب كريستوف جالتيير لتولي مسؤولية قيادة الفريق خلفاً لبوتشيتينو ظهر اليوم، حيث أشارت صفحة النادي عبر “تويتر” إلى أن النادي سيجري مؤتمراً صحفياً في الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة دون ذكر السبب.

#باريس سان جيرمان #بوتشيتينو

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