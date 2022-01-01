الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيار

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 7.92% خلال شهر أيار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 106.45. (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الاحصاء في تقرير له بهذا الخصوص، أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت هي الأخرى ارتفاعا نسبته 21.84%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 10.36%، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر نيسان 2022، أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة، عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في نشاط صناعة الملابس.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها، انخفاضا مقداره 12.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84%، من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 10.31%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.