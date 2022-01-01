  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بتسيلم": الاحتلال يطمس الحقائق ليستمر في القتل دون عائق

الإثنين 04 يوليو 2022 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بتسيلم": الاحتلال يطمس الحقائق ليستمر في القتل دون عائق



رام الله/سما/

شكك مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن موت شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن الحصانة الدولية التي تتمتع بها ” اسرائيل” ستبقى على حالها.

وأكد بيتسيلم أنه يتّضح وفقاً لجميع المعطيات والتحقيقات التي نُشرت حتى الآن أنّ إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل الصحافيّة شيرين أبو عاقلة.

وقال: "ليس واضحاً على أيّ أساس تُريد وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنهاء الموضوع بمجرّد وصف مقتلها كمأساة لا كجريمة يجب أن يحاسَب مرتكبوها".


وأضافت: "سياسة إسرائيل المتّبعة في التحقيق بمقتل فلسطينيّين لم تكن يوماً سوى عمليّة طمس منظّم للحقائق غايتها إتاحة استمرار القتل دون عائق، ولا يتغيّر هذا الأمر حين تكون الضحيّة مواطنة أمريكيّة، كما في هذه الحالة".

#بتسليم #شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

الشيقل يرتفع مع ترقب قرار "المركزي الإسرائيلي" زيادة الفائدة

قناة عبرية : توتر بين بينت ولبيد بسبب رفض هذا الطلب ..

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

أسعار صرف العملات

السيسي : اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا

إنهاء النزاع القانوني مع عارضة أزياء تلقت “هدية ضخمة جدا” من سعد الحريري

غانتس ولابيد يعلقان على نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

يديعوت: حالة من الارتياح تسود "اسرائيل" بعد نشر نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

undefined

العاروري يتحدث عن المقاومة بالضفة وملف الأسرى والوضع الداخلي في "اسرائيل"..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الخارجية الامريكية تعلن نتائج التحقيق حول الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم