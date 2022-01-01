"بتسيلم": الاحتلال يطمس الحقائق ليستمر في القتل دون عائق

رام الله/سما/

شكك مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن موت شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن الحصانة الدولية التي تتمتع بها ” اسرائيل” ستبقى على حالها.

وأكد بيتسيلم أنه يتّضح وفقاً لجميع المعطيات والتحقيقات التي نُشرت حتى الآن أنّ إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل الصحافيّة شيرين أبو عاقلة.

وقال: "ليس واضحاً على أيّ أساس تُريد وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنهاء الموضوع بمجرّد وصف مقتلها كمأساة لا كجريمة يجب أن يحاسَب مرتكبوها".



وأضافت: "سياسة إسرائيل المتّبعة في التحقيق بمقتل فلسطينيّين لم تكن يوماً سوى عمليّة طمس منظّم للحقائق غايتها إتاحة استمرار القتل دون عائق، ولا يتغيّر هذا الأمر حين تكون الضحيّة مواطنة أمريكيّة، كما في هذه الحالة".