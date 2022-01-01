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موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا

الإثنين 04 يوليو 2022 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا



موسكو/سما/

دانت الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على مواقع في محافظة طرطوس السورية في الـ2 من يوليو الجاري، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سورياإعلام عبري: الغارة على سوريا استهدفت محاولات إيرانية لإدخال أنظمة دفاع جوي "تغير قواعد اللعبة"
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين: "نؤكد مرة أخرى أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط".

#روسيا #اسرائيل #سوريا

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