موسكو تدين الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا

موسكو/سما/

دانت الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية على مواقع في محافظة طرطوس السورية في الـ2 من يوليو الجاري، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

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وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين: "نؤكد مرة أخرى أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي، ونطالب بوقفها غير المشروط".