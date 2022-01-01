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وزير الأوقاف يتحدث عن حجاج فلسطين وموسم الحج

الإثنين 04 يوليو 2022 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يتحدث عن حجاج فلسطين وموسم الحج



رام الله/سما/

تحدث وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، مساء اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، حول آخر مستجدات موسم الحج للعام الحالي وأوضاع حجاج فلسطين.

وقال البكري في تصريحٍ صدر عنه: "منذ 3 أشهر بدأت وزارة الأوقاف الإعداد لموسم الحج الحالي لأنّه يأتي بعد عامين من التوقف، بسبب وباء كورونا الذي أثر بالإغلاق على كل الأماكن في العالم ومنها المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية".

وأوضح أنّ الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما لديها من إمكانيات مادية وفنية حتى تصل لتلك النتائج الممتازة، مُشيرًا إلى أنّ كل الإجراءات بدت مُيسرة ما عدا بعض الإشكاليات التي وقعت لدى الفنادق، وذلك بسبب إغلاقها لأعوام بسبب "كورونا".


 
ولفت إلى أنّه كان اليوم في زيارة لحجاج المحافظات الشمالية، وغدًا سيكون له زيارة لحجاج المحافظات الجنوبية للإطلاع على احتياجاتهم.

#وزير الاوقاف الفلسطيني #حجاج فلسطين

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