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فلسطين تفوز ببطولة كرة القدم للجاليات الأجنبية في بلجيكا

الإثنين 04 يوليو 2022 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز ببطولة كرة القدم للجاليات الأجنبية في بلجيكا



بروكسل/سما/

 فاز فريق الجالية الفلسطينية في بلجيكا ببطولة كرة القدم للجاليات العربية والأجنبية، التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلجيكا.

وسجل الفريق الفلسطيني في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق الجالية الأوكرانية، 4 أهداف مقابل هدف واحد للفريق الأوكراني.

وتكون الفريق الفلسطيني من: محمود محمد البراوي، ويوسف عبد اللطيف أبو عيادة، ونور الدين مختار علي، وبهرزاد نشات صالح، وراموز خالد حجاج، ومحمد ديابي، وسعد عبد السلام غربلية، وكمال الدين حسام حجو، تحت إشراف كل من عماد رجب ومحمد أبو عاصي.

وهنأ سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا عبد الرحيم الفرا الفريق على الإنجاز الرياضي الذي حققه، والذي يساهم في رفع اسم فلسطين بكافة الميادين، ويبين قدرة أبناء الجالية على مد جسور الصداقة والتعاون مع الجاليات العربية والأجنبية الأخرى في بلجيكا.

#فلسطين #بلجيكا #كرة القدم

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