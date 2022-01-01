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الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

الإثنين 04 يوليو 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

أعلن وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي استخدمت في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.

وقال الشلالدة في تصريح صحافي إن السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأميركي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة.

وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأميركي من أجل إجراء فحص جنائي منفرد في مقر السفارة الأميركية في القدس، بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.

وأشار الشلالدة إلى أن السلطة الفلسطينية ليست ضد إجراء تحقيق محايد من أجل تقديم المسؤول عن مقتل أبو عاقلة للمحاكمة. وقال إن الجانب الأميركي التزم بإجراء الفحص على الرصاصة ولا توجد لدى السلطة الفلسطينية معلومات حول مشاركة إسرائيل في الفحوصات.

وأوضح أن الطلب الأميركي للرصاصة التي أدت لاستشهاد أبو عاقلة يترتب عليه آثار قانونية وإجراء تحقيق شامل بشأن الجريمة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر من الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتقديم السلاح المستخدم في عملية القتل.

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