بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /
نفذت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة طالت 19 مواطنا، وهم:
عبد الرحمن حامد واوي- بيت سيرا غرب رام الله
محمد حامد واوي- بيت سيرا
حمدان حامد واوي- بيت سيرا
طه عرموش- بيتونيا غرب رام الله
مهند فارس- بيتونيا
إبراهيم سمحان- رام الله
أحمد العجلوني- القدس
أوس شلبي- جنين
إسلام العجاوي- جنين
القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس
القيادي في الجبهة الشعبية كمال أبو ظريفة- نابلس
محمد حسان- طولكرم
إبراهيم البطاط- الظاهرية جنوب الخليل
حسان آدم اخليل- بيت أمر شمال الخليل
جبر ربحي البدوي- مخيم العروب شمال الخليل
أمجد حرب- اسكاكا قرب سلفيت
فراس نعيم حرب- اسكاكا
نعيم حرب- اسكاكا
زيد حرب- اسكاكا