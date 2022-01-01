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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

الإثنين 04 يوليو 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة



رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة طالت 19 مواطنا، وهم:

عبد الرحمن حامد واوي- بيت سيرا غرب رام الله
 محمد حامد واوي- بيت سيرا
 حمدان حامد واوي- بيت سيرا
 طه عرموش- بيتونيا غرب رام الله
 مهند فارس- بيتونيا
 إبراهيم سمحان- رام الله
 أحمد العجلوني- القدس
 أوس شلبي- جنين
إسلام العجاوي- جنين

القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس
القيادي في الجبهة الشعبية كمال أبو ظريفة- نابلس
 محمد حسان- طولكرم
 إبراهيم البطاط- الظاهرية جنوب الخليل
حسان آدم اخليل- بيت أمر شمال الخليل
جبر ربحي البدوي- مخيم العروب شمال الخليل
أمجد حرب- اسكاكا قرب سلفيت
 فراس نعيم حرب- اسكاكا
نعيم حرب- اسكاكا
 زيد حرب- اسكاكا

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