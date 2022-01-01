بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة طالت 19 مواطنا، وهم:

عبد الرحمن حامد واوي- بيت سيرا غرب رام الله

محمد حامد واوي- بيت سيرا

حمدان حامد واوي- بيت سيرا

طه عرموش- بيتونيا غرب رام الله

مهند فارس- بيتونيا

إبراهيم سمحان- رام الله

أحمد العجلوني- القدس

أوس شلبي- جنين

إسلام العجاوي- جنين

القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس

القيادي في الجبهة الشعبية كمال أبو ظريفة- نابلس

محمد حسان- طولكرم

إبراهيم البطاط- الظاهرية جنوب الخليل

حسان آدم اخليل- بيت أمر شمال الخليل

جبر ربحي البدوي- مخيم العروب شمال الخليل

أمجد حرب- اسكاكا قرب سلفيت

فراس نعيم حرب- اسكاكا

نعيم حرب- اسكاكا

زيد حرب- اسكاكا