جيش الاحتلال يعلن "تسهيلات" جديدة لأهالي الضفة وغزة في العيد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت حكومة الاحتلال مساء اليوم، عن سلسة إجراءات لـ"صالح الفلسطينيين" تتمثل باصدار تصاريح للدخول إلى إسرائيل والسفر إلى الخارج وزيادة ساعات العمل على المعابر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة أن هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.



وتشمل الاجراءات:

*الضفة*

- الزيارات العائلية إلى إسرائيل.

- حصة 500 تصريح سفر للخارج عن طريق مطار بن غوريون الدولي.

- حصة 200 تصريح لزيارة مدينة إيلات.

- توسيع ساعات عمل المعابر، منها: معبر برطعة، ومعبر الجلمة ومعبر جسر اللنبي.

*قطاع غزة*

- حصة 400 تصريح زيارة إلى القدس؛ لأجل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا. ونؤكد على أنه لن يُسمح بمغادرتهم لغزة باتجاه القدس إلا من خلال خدمات السفريات المرتبة والخاضعة للمراقبة من معبر إيرز إلى القدس وإيابًا.

- حصة 500 تصريح زيارات عائلية - لأفراد العائلة من درجة القرابة الأولى فقط - إلى إسرائيل وإلى مناطق الضفة.