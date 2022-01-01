في أول خطاب له.. لابيد يوجه رسالة لـ "حزب الله وحماس وإيران"

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس حكومة الاحتلال الجديد يائير لابيد، رسالة إلى أن حزب الله اللبناني، وحركة حماس، ودولة إيران، في أول خطاب رسمي له منذ توليه المنصب الجديد.

وقال لابيد لـ "حزب الله وحماس وإيران": "كل من يسعى لمهاجمتنا أنصحه أن لا يجربنا".

واوضح : "كل من يلتمس الاعتداء علينا، من غزة حتى طهران، ومن شواطئ لبنان حتى سوريا، لا تختبرونا".

وأكد أن إسرائيل قادرة على استخدام قوتها أمام أي تهديد، وأمام كل عدو، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده جمة، وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي.

وقال لبيد : "نعتقد بأن التهديد الإيراني هو أكبر تهديد على إسرائيل. وسنبذل كل ما يلزم من أجل منع إيران من امتلاك قدرة نووية، أو التموضع قرب حدودنا".

وأضاف: "إن التحديات التي نواجهها جمة وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي وأزمة جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي وغلاء المعيشة وتعزيز الأمان الشخصي".

وأشار لبيد إلى أنه من المتوقع المزيد من الاتفاقات مع الدول العربية بعد "الاتفاقات الإبراهيمية فإسرائيل دولة تسعى إلى السلام بما في ذلك مع الفلسطينيين، وأن كل ما هو ضروري سيتم القيام به لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو التمركز على حدودنا".