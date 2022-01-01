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حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية

الأحد 03 يوليو 2022 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله": اطلقنا 3 مسيّرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها قرب حقل "كاريش" في مهام استطلاعية



بيروت /سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "الجناح العسكري لحزب الله"، مساء السبت، أنها اطلقت 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش جنوب البلاد في مهام استطلاعية.

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيان لها، أن المسيّرات انجزت المهمة المطلوبة وكذلك أوصلت الرسالة.

وإليكم نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان

بعد ظهرِ اليوم السبت في ٢/٧/٢٠٢٢ قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت ‏المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز ‏الجبار.‏

المقاومة الإسلامية / السبت ٢/٧/٢٠٢٢‏

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، عن أنه اعترض 3 طائرات مسيرة تابعة لـ"حزب الله" كانت في طريقها إلى منصة حقل "كاريش" على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية".

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال قائلة :"بأنه سمُح بنشر أن سلاح الجو "الإسرائيلي" قام باعتراض 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل "كاريش" عند الحدود البحرية اللبنانية "الإسرائيلية".

بدوره، قال أمير بحبوط المراسل العسكري لموقع واللا العبري: "إنه تم اسقاط 3 طائرات مسيّرة تتبع لحزب الله على بعد أميال من منصة الغاز "كاريش" من خلال اسقاط طائرة بواسطة طائرة مقاتلة والطائراتان الاخرتان بواسطة صاروخ "باراك"، وهو أول استخدام لمنظومة "باراك" الصاروخية".

ويُشار إلى أنه تشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين كيان الاحتلال ولبنان على خلفية الصراع على حقل كاريش للغاز قرب الحدود البحرية اللبنانية.

وكان قد هدد "حزب الله" باللجوء للخيار العسكري في حال استمر كيان الاحتلال في سرقة الغاز اللبناني من حقل "كاريش" اللبناني، حيث جاء ذلك في أكثر من مناسبة كان آخرها على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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