مصر.. إسقاط الجنسية عن 3 إسرائيليين وفلسطيني

القاهرة / وكالات /

قرر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص من مواليد إسرائيل وفلسطيني.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارات مدبولي التي حملت أرقام 49 و50 و51 و52 لسنة 2022، وجاء في القرارات إنه تم إسقاط الجنسية عن 3 من مواليد إسرائيل نظرا لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية، ودون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة.

أما الشخص الرابع وهو فلسطيني، وعزت السلطات المصرية قرارها سحب الجنسية عنه لكونه "اكتسب الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".