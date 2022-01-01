  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالبت بتحقيق دولي بظروف استشهادها

الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله

السبت 02 يوليو 2022 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله



رام الله / سما /

 حملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، مؤكدة أنها تعرضت لإهمال طبي متعمد أدى إلى استشهادها.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمات حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والمنظمات النسوية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها الحقوقية والإنسانية، وفتح تحقيق دولي يكشف حقيقة استشهاد الاسيرة سعدية فرج الله، وما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من تعذيب واضطهاد وإهمال طبي متعمد، والذي أدى إلى استشهاد 230 أسيراً وأسيرة فلسطينية.

وجددت الرئاسة، التأكيد على أن قضية الاسرى تشكل الأولوية لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، ولن يسمح بالمس بأسرانا الابطال ولا بعائلاتهم مهما كانت الضغوطات.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."ما خفي أعظم" يكشف كيف سعى الموساد للتجسس على المقاومة الفلسطينية بتركيا؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

النخالة في تأبين "ابو سمهدانة": يرديون حرماننا من نعمة الجهاد وهم يسلمون مفاتيح بلادنا للأعداء بلا قتال

"كان" : صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة بايدن

تعرف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم

هآرتس": لابيد سيقيم في بيت هجره سكانه الفلسطينيون الأصليون في حرب 1948

والا العبري : غواصون من "حزب الله" عبروا حدود إسرائيل لمهمة عسكرية خاصة

الأخبار الرئيسية

مصادر: السلطة الفلسطينية مستعدة لتسليم "الرصاصة" التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا

"أونروا" تبدأ رقمنة أرشيفها التاريخي : الحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطيتيين

استشهاد أسيرة من الخليل في سجن "الدامون"

نتائج الثانوية العامة

النتائج مبشرة ومطمئنة .. "التربية والتعليم" تحدد موعد نتائج الثانوية العامة

F6C8B40E-001C-4060-8648-491C02F7D915

"سانا": عدوان إسرائيلي جديد على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم