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حماس ترحب بموقف مجلس الكنائس العالمي الداعي لإنهاء الاحتلال

السبت 02 يوليو 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بموقف مجلس الكنائس العالمي الداعي لإنهاء الاحتلال



غزة / سما /

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالمواقف الصادرة عن اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، الرّافضة والمندّدة بجرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والقتل وهدم المنازل، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين، وكذا الانتهاكات المتصاعدة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والمنع من الوصول إلى أماكن العبادة.

واعتبرت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم السبت هذه المواقف دليلاً جديداً يفضح الاحتلال، ويكشف حجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأضافت أنَّ دعوة هذا المجلس المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال، والعمل على مساءلته عن جرائم الاستيطان والتهويد، تضع مجدّداً كل مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية؛ للانعتاق من سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا، وضرورة إنصاف حقوقه المشروعة، في تحرير أرضه ومقدساته والعودة إليها.

#حماس #الاحتلال #مجلس الكنائس

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