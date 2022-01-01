حماس ترحب بموقف مجلس الكنائس العالمي الداعي لإنهاء الاحتلال

غزة / سما /

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالمواقف الصادرة عن اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، الرّافضة والمندّدة بجرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والقتل وهدم المنازل، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين، وكذا الانتهاكات المتصاعدة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والمنع من الوصول إلى أماكن العبادة.



واعتبرت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم السبت هذه المواقف دليلاً جديداً يفضح الاحتلال، ويكشف حجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.



وأضافت أنَّ دعوة هذا المجلس المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال، والعمل على مساءلته عن جرائم الاستيطان والتهويد، تضع مجدّداً كل مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية؛ للانعتاق من سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا، وضرورة إنصاف حقوقه المشروعة، في تحرير أرضه ومقدساته والعودة إليها.