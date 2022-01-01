  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سانا": عدوان إسرائيلي جديد على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

السبت 02 يوليو 2022 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سانا": عدوان إسرائيلي جديد على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين



دمشق/ وكالات/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، السبت، غارات على مواقع في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيَّين بجروح، ووقوع "خسائر مدنية"، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السورية.

وأفادت الوكالة الرسمية السورية "سانا" نقلا عن "مصدر عسكري"، بأن "العدوان الجوي الإسرائيلي" وقع حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم، وشمل إطلاق عدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس.

وبحسب "سانا" فإن الغارة الجوية الإسرائيلي استهدفت "عدة مداجن" في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتعتبر أهم ميناء في سورية. وأسفرت الغارات عن "إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".

ومنذ عدة سنوات، تشن إسرائيل هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سورية، تدعي أنها تهدف من خلالها إلى إحباط محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية ونقل أسلحة إلى أذرعها في المنطقة ومن بينهم "حزب الله" اللبناني.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منشآت ومواقع في مطار دمشق الدولي، وأوقعت أضرارا كبيرة بمدرج الهبوط، ما أدي إلى إخراجه من الخدمة لأيام، في غارة قالت إسرائيلي إنها جاءت لإحباط نقل شحنة أسلحة من إيران إلى سورية.

وبعد التدخل الروسي في لدعم نظام بشار الأسد في سورية عام 2015، أنشأت مع إسرائيل آلية تنسيق لـ"تفادي التصادم" مع روسيا لمنع الاحتكاك المباشر بين الدولتين دون قصد، خلال الضربات التي تنفذها إسرائيل على مواقع في سورية.

#سوريا اسرائيل #سوريا عدوان اسرائيل
F230C5C7-1E01-4A83-9189-2FEBB0F91F4C
56B0F306-A2CD-4E2F-B1E1-BAED1C42DB66
240BE4C7-F48B-4567-A4E5-DC2AA6CBCA33

الأكثر قراءة اليوم

صورة: مالية غزة تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر 7 يوليو 2022

الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله

لبيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس الشاباك ومنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين

كما حدث مع شيرين..الاحتلال الاسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية في الخليل

نتنياهو يهنئ لبيد بتوليه رئاسة الحكومة ويطلب إحاطة أمنية بواسطة السكرتير العسكري

استطلاع : نتنياهو سيشكل حكومة بحال انضمام "يمينا" برئاسة شاكيد إليه

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

"كان" : صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة بايدن

شاهد .."ما خفي أعظم" يكشف كيف سعى الموساد للتجسس على المقاومة الفلسطينية بتركيا؟

مستوطنون وشرطة الاحتلال يهاجمون التظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح

النخالة في تأبين "ابو سمهدانة": يرديون حرماننا من نعمة الجهاد وهم يسلمون مفاتيح بلادنا للأعداء بلا قتال

"هيومن رايتس ووتش" : السلطات بالضفة وغزة ترتكب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم