"سانا": عدوان إسرائيلي جديد على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

دمشق/ وكالات/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، السبت، غارات على مواقع في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيَّين بجروح، ووقوع "خسائر مدنية"، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السورية.

وأفادت الوكالة الرسمية السورية "سانا" نقلا عن "مصدر عسكري"، بأن "العدوان الجوي الإسرائيلي" وقع حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم، وشمل إطلاق عدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس.

وبحسب "سانا" فإن الغارة الجوية الإسرائيلي استهدفت "عدة مداجن" في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتعتبر أهم ميناء في سورية. وأسفرت الغارات عن "إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".

ومنذ عدة سنوات، تشن إسرائيل هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سورية، تدعي أنها تهدف من خلالها إلى إحباط محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية ونقل أسلحة إلى أذرعها في المنطقة ومن بينهم "حزب الله" اللبناني.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منشآت ومواقع في مطار دمشق الدولي، وأوقعت أضرارا كبيرة بمدرج الهبوط، ما أدي إلى إخراجه من الخدمة لأيام، في غارة قالت إسرائيلي إنها جاءت لإحباط نقل شحنة أسلحة من إيران إلى سورية.

وبعد التدخل الروسي في لدعم نظام بشار الأسد في سورية عام 2015، أنشأت مع إسرائيل آلية تنسيق لـ"تفادي التصادم" مع روسيا لمنع الاحتكاك المباشر بين الدولتين دون قصد، خلال الضربات التي تنفذها إسرائيل على مواقع في سورية.