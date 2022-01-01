"كان" : صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة بايدن

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة عبرية رسمية، مساء الجمعة، إن صفقة أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، منتصف شهر يوليو/تموز الجاري.

وأوضحت قناة "كان" الرسمية: "في الأسابيع المقبلة، ستحاول إسرائيل دفع صفقة أمنية ضخمة مع المملكة العربية السعودية برعاية أمريكية - خلال زيارة بايدن لإسرائيل".

وأضافت: "تنبع الوساطة الأمريكية من حقيقة أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية أو علاقات على الإطلاق مع السعودية".

وأشارت إلى أن الصفقة الأمنية الضخمة تتمثل في بيع إسرائيل أنظمة دفاع جوي للسعودية، وذلك على خلفية "التهديد الإيراني".

وقالت القناة إن بايدن وخلال زيارته إلى إسرائيل سيصل إلى قاعدة "بلماحيم" الجوية وسط إسرائيل، ويلتقي هناك بوزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس وبرئيس الأركان أفيف كوخافي، حيث سيتلقى بايدن لمحة عامة عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية و"حيتس" (السهم).

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل في 14 من الشهر الجاري، قبل أن يكمل جولته بزيارة السعودية.

ومن المتوقع أن يصل، خلال الأسبوع المقبل، وفد أمريكي إلى إسرائيل لتمهيد الطريق للزيارة. وسيخصص جزء من تلك الزيارة للجانب الأمني ​​والجهود المبذولة لتشكيل تحالف إقليمي من الدول المعتدلة في الشرق الأوسط والخليج العربي للتعامل مع إيران، وفق القناة الإسرائيلية.