مستوطنون وشرطة الاحتلال يهاجمون التظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة 5 أشخاص خلال قمع مظاهرة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأوضح صالح دياب عضو لجنة حي الشيخ جراح أن عددا من المستوطنين انتشروا في حي الشيخ جراح، خلال المظاهرة الاسبوعية المناهضة للسيطرة على المنازل العربية في الحي، ولدى وصول المظاهرة عند أرض عائلة سالم قام المستوطنون بالاعتداء على المشاركين، وقام أحدهم بسرقة العلم الفلسطيني خلال رفعه.

وأضاف دياب أن اعتداءات المستوطنين تواصلت على المشاركين في التظاهرة وعلى أهالي الحي، خلال تواجد الشرطة وانتشارها في المكان.

وأوضح دياب أن افراد الشرطة قامت بمهاجمة المشاركين ونفذت اعتقالات عشوائية طالت 5 أشخاص بعد عودتها الى الشارع الرئيسي.

ولفت دياب أن المظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح تنظم اسبوعيا منذ سنوات في الحي، رفضا لقرارات الاخلاء ومحاولة السيطرة على المنازل العربية لصالح المستوطنين.