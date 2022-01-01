  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون وشرطة الاحتلال يهاجمون التظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح

الجمعة 01 يوليو 2022 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون وشرطة الاحتلال يهاجمون التظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة 5 أشخاص خلال قمع مظاهرة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأوضح صالح دياب عضو لجنة حي الشيخ جراح أن عددا من المستوطنين انتشروا في حي الشيخ جراح، خلال المظاهرة الاسبوعية المناهضة للسيطرة على المنازل العربية في الحي، ولدى وصول المظاهرة عند أرض عائلة سالم قام المستوطنون بالاعتداء على المشاركين، وقام أحدهم بسرقة العلم الفلسطيني خلال رفعه.

وأضاف دياب أن اعتداءات المستوطنين تواصلت على المشاركين في التظاهرة وعلى أهالي الحي، خلال تواجد الشرطة وانتشارها في المكان.

وأوضح دياب أن افراد الشرطة قامت بمهاجمة المشاركين ونفذت اعتقالات عشوائية طالت 5 أشخاص بعد عودتها الى الشارع الرئيسي.

ولفت دياب أن المظاهرة الاسبوعية في حي الشيخ جراح تنظم اسبوعيا منذ سنوات في الحي، رفضا لقرارات الاخلاء ومحاولة السيطرة على المنازل العربية لصالح المستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات في فلسطين لشهر يوليو - تموز

محلل إسرائيلي عن "صفقة الأسرى": السنوار لا يقرأ "إسرائيل" بشكل صحيح

صورة: مالية غزة تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر 7 يوليو 2022

ارتفاع في سعر صرف الدولار

لبيد يبدأ ولايته باجتماعين مع رئيس الشاباك ومنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين

الأردن.. الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

النخالة في تأبين "ابو سمهدانة": يرديون حرماننا من نعمة الجهاد وهم يسلمون مفاتيح بلادنا للأعداء بلا قتال

"هيومن رايتس ووتش" : السلطات بالضفة وغزة ترتكب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين

هيئة الأسرى: أسرى سجن النقب أصيبوا بفيروس آخر وليس كورونا

كما حدث مع شيرين..الاحتلال الاسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية في الخليل

الامم المتحدة : الوضع بغزة كارثي بعد 15 عامًا من الحصار البري والبحري والجوي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم