القواسمي : نرحب بقرار الكنيسة المشيخية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

رام الله/سما/







رحب عضو المجلس الثوري رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني أسامه القواسمي بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية بإعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وإحياء يوم النكبة ورفضها للإجراءات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والتمييز في القوانين وفقا للعرق والدين.



وقال القواسمي إن هذا الموقف يكشف زيف إدعاءات إسرائيل بأنها " دولة ديمقراطية " ويفند كذب إدعاءاتها المزعومه، وأن توالي تبني مواقف وقرارات تعتبر ما تقوم به إسرائيل بالعنصرية وبنظام الابارتايد من مؤسسات حقوقية ودينية وحزبية إنما يدلل على الفهم العميق للمجتمع الأمريكي بحقيقة ما يجري على الأرض، وما يواجهه شعبنا الفلسطيني من ظلم واضطهاد وحرمان.



ووجه القواسمي تحية إكبار وإجلال لجالياتنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدهم، وقال : إن هكذا قرارات لم تكن لتخرج لولا الجهد العظيم الذي تقوم به جاليتنا ومناصري الحق الفلسطيني في أمريكا وإيصال صوت الشعب الفلسطيني لشعوب الأرض ومؤسساته.