ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الى 3.51 شيكل لاول مرة منذ سنوات

القدس المحتلة / سما /

ارتفع سعر الدولار الاميركي مقابل الشيكل مساء اليوم بصورة مفاجئة ووصل الى 3.51 شيكل لاول مرة منذ سنوات . وقال مصادر اقتصادية الى ان ارتفاع الدولار في الاسواق العالمية ياتي في ظل ترجيحات برفع اسعار الفائدة الاميريكية قريبا.

وتعود أسباب ارتفاع مؤشر الدولارمقابل الشيكل إلى توقعات برفع الفائدة الأمريكية أعلى من نصف نقطة مئوية، وكذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومعدل التضخم في (إسرائيل) الذي يعتبر أقل بكثير من الولايات المتحدة، من أبرز أسباب الانخفاض.

يتبع _