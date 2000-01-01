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إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال

إصابة قائد منطقة نابلس في جيش الاحتلال ومستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن

الخميس 30 يونيو 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة قائد منطقة نابلس في جيش الاحتلال ومستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن



رام الله / سما /

أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم إصابة قائد منطقة نابلس، و مستوطنين اثنين برصاص مقاوميــن.

وقال جيش الاحتلال ان الإصابات وقعت خلال إطلاق النار عليهم من قبل مقاومين خلال اقتحام الجيش لمدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف فجر اليوم.

ومع الدقائق الأولى لاقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية في المدينة، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال والمستوطنين ووقعت اشتباكات مسلحة نجم عنها عدة اصابات في صفوف المستوطنين.

كما أصيب، فجر اليوم الخميس، نحو 17 مواطنا برصاص الاحتلال الحي والمطاط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرقي نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا اصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونقل الى المستشفى، فيما اصيب 16 مواطنا بالرصاص المطاطي 4 منهم نقلو للمشافي، وذلك خلال مواجهات في محيط مقام يوسف.

وأضاف: إن 40 مواطنا اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم 4 أطفال ورضيع الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف.

وذكر جبريل أن خمس حالات حروق وحالتي سقوط جرى التعامل معها في الموقع.

يذكر أن مئات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

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