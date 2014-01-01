الهلال الاحمر : 22 اصابة بنيران الاحتلال بينهم اطفال ورضع خلال مواجهات بنابلس

نابلس / سما /

اصيب 22 مواطنا بينهم اطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قبر يوسف في نابلس.

وافاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل بان طواقم الهلال نقلت عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف من بينهم 4 اطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا لاستكمال العلاج.

كما وتعاملت مع 12 اصابة بالاختناق، اضافة الى 3 اصابات بحروق، وحالة وقوع، واصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.





واضافت ان المقاومين اطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.