مبادرة مصرية تعلن للتخفيف من أعباء الفلسطينيين خلال سفرهم عبر معبر رفح

القاهرة/سما/

أعلنت شركة (هلا) للإستشارات والخدمات السياحية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مبادرة لرفع الأعباء والمعاناة عن المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، خلال رحلتي السفر (ذهاب وعودة).

وأشارت الشركة في تصريح نشرته على صفحته في موقع (فيسبوك)، إلى أن هذه المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وفي تفاصيل المبادرة، أكدت الشركة أنه سيتم البدء بنقل المسافرين الفلسطينيين من خلال "أوتوبيسات" مكيفة بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين، وذلك اعتباراً من يوم السبت 2 تموز/ يوليو 2022.