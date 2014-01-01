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تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني

الأربعاء 29 يونيو 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات هامة ستشهدها المنطقة قريبا.. هرتصوغ زار الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الاحتلال يتسحاق هرتصوغ، اليوم الأربعاء، أن الأخير زار الأردن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إذ التقى ملك الأردن عبدالله الثاني.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان إن "الاجتماع جاء في سياق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط في يوليو المقبل، وفي سياق التطورات الدبلوماسية في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "خلال اللقاء الذي عقد بدعوة من الملك عبد الله، ناقش الجانبان القضايا الاستراتيجية العميقة على الصعيدين الثنائي والإقليمي".

وذكر البيان أن "الجانبين بحثا حماية العلاقات الإسرائيلية الأردنية المستقرة وضرورة الحوار مع جميع الفاعلين في المنطقة"، مبينا أن "الزيارة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

وقال مسؤول أردني للقناة 12 إن الزيارة جاءت قبل "تطورات مهمة في المنطقة".

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