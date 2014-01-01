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والد الاسير لدى حماس "هشام السيد" : إسرائيل لن تبادل ابني حتى لو كان المقابل "دجاجة"

الأربعاء 29 يونيو 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد الاسير لدى حماس "هشام السيد" : إسرائيل لن تبادل ابني حتى لو كان المقابل "دجاجة"



القدس المحتلة/سما/

أكد والد الاسير لدى حماس هشام السيد أن إسرائيل لن تنظر في وجه ابني ولن تسعى بعقد صفقة تبادل من أجله.

وقال والد هشام السيد وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال: "أنا أعرف جيدا أن "إسرائيل" لن تنظر في وجه ابني ولن تسعى لأجله بعقد صفقة حتى مقابل دجاجة".

وكانت كتائب القسام نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد، في حالة صحية متدهورة وصعبة جدًا، إذ أن السيد يعيش على التنفس الصناعي، ما أثار حالة من الارتباك والغضب لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتفظ كتائب القسام، بأربعة "إسرائيليين"، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014م، أما الآخران، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة.

يذكر أن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال، مساء الاثنين: "إن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام وسننشر خلال الساعات المقبلة ما يؤكد ذلك"، ليتبين بعد ساعات أن الذي تدهورت حالته الصحية هو هشام السيد.

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