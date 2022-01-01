استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام جنين

جنين/سما/

استشهد فجر اليوم الأربعاء الشاب محمد ماهر مرعي (23 عامًا)، من مخيم جنين، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين.

وقال شهود عيان إن شابًا آخر أصيب خلال المواجهات التي اندلعت فور اقتحام قوات الاحتلال عددًا من أحياء جنين، فيما شهدت بعض تلك المناطق اشتباكات مسلحة.

وكانت وحدات خاصة تسللت ليلًا باستخدام مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، وحاصرت عدة عمارات في المدينة مما أدى لاندلاع مواجهات مسلحة عنيفة.

واقتحمت تلك الوحدات العمارات والمنازل وسط إطلاق النار واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني، فيما اعتقلت الشابين يحيى الجعفر وأحمد النبهان.