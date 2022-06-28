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مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط

الأربعاء 29 يونيو 2022 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : حماس مُستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة بهذه الشروط



كشفت مصادر خاصة للميادين، اليوم الثلاثاء 28/6/2022، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة للأسرى.

وأفادت الحركة، أنه بموجب الصفقة توافق المقاومة على إطلاق سراح الأسير "الإسرائيلي" مقابل الأسرى المرضى من سجون الاحتلال.

كما رحبت المقاومة بأي وساطة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى من سجون الاحتلال مقابل الجندي "الإسرائيلي".

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من 5000 أسير بينهم، 600 أسير مريض في أوضاع صحية وإنسانية صعبة، جراء الإهمال الطبي.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطعاً مرئياً  يؤكد ما أعلن عنه الناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة" أمس الاثنين عن تدهور صحة أحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لديها.

ويظهر في الفيديو الذي نشره القسام في "قناته بالتليجرام"، مشاهد مصورة للأسير "الإسرائيلي" هشام السيد وهو في حالة صحية متدهورة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام  الجناح العسكري لحركة "حماس" ، مساء أمس الإثنين، عن تدهور صحة أحد أسرى العدو "الإسرائيلي" لديها.

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