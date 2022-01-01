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الكاميرات ترصد لحظة اختفاء طفل صغير فجأة بطريقة غريبة بماليزيا - شاهد

الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكاميرات ترصد لحظة اختفاء طفل صغير فجأة بطريقة غريبة بماليزيا - شاهد



وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا على TikTok يوثق لحظة اختفاء طفل صغير مثل الشبح أثناء جلوسه في رحلة عادية داخل مدينة ملاهي في جوهور بـ ماليزيا.

نشرت المقطع إحدى مستخدمي TikTok وتدعى "أفرينا روسني" مع التعليق التالي: "من يجلس بجانب طفلي معز!!" صورته السيدة نور وهي تصور ابنها معز زافران وهو يلعب داخل العربة الدوارة.

في بداية المقطع يظهر ابنها البالغ من العمر 5 سنوات جالسًا بجانب صبي في نفس العربة.

بينما يمكن رؤية الفتى المجهول الهوية في مقطع الفيديو بوضوح، لكن بمجرد أن تمر عربة أخرى، يختفي الفتى المجهول لكن ابنها لا يزال جالسًا في العربة ولا يمكن رؤيته مختبئًا في في العربة أو في واحدة أخرى أثناء الركوب.

شعر مستخدمو الإنترنت بالفزع بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الصبي وهو يختفي في منتصف الطريق أمام أعين الجميع.

لم تستطع الأم أيضًا تصديق ما التقطته الكاميرا، وعلق العديد من المستخدمين بنظريات المؤامرة الخاصة بهم حول كون الصبي ذو القميص الأبيض شبحًا أو عفريتًا.

 

#الكاميرات #ماليزيا #طفل #اختفاء

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