  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية تكشف تفاصيل جواز السفر "البيومتري" الفلسطيني الجديد

مصرع مذيعة مصرية ورفع الحصانة عن زوجها القاضي بتهمة قتلها

دويكات: النائب العام العسكري قرر منح إجازة لـ45 موقوفا حرصا على سلامتهم

مسيار : أخبار مضلّلة بشأن قضيّة مقتل الطالبة الجامعيّة المصريّة نيرة أشرف

القناة 12 : إسرائيل تهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسورية

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قيادي في حماس يكشف حقيقة عودة العلاقات الرسمية مع سوريا و طبيعة العلاقات مع مصر

مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

162C9AA3-A83E-4199-AAAE-E10367C3FFE0

الاردن : 10 وفيات 255 إصابة جراء تسرب غاز سام في العقبة

الشؤون المدنية بغزة: 3500 تصريح جديد للعمل في "إسرائيل"

اتفاق على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الخامسة يوم 25 أكتوبر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم