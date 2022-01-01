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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة المحتلة

الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة المحتلة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 10 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة، وقلتهم على جهة مجهولة.

واعتقل جيش الاحتلال، حسن جمال الخضور من بلدة بدّو شمال غرب القدس، فيما اعتقل محمد صادق غيث من العاصمة المحتلة.

وفي الخليل، اعتقل المحرر مصعب الهيموني، والشيخ ماهر برقان، وعطا الزماعرة.

فيما اعقل أنيس علاونة، والمحرر قصي سلامة، من جبع جنوب جنين، وأحمد جرادات من سيلة الحارثية غرب المحافظة.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب، قسـام الديك من كفر الديك قرب سلفيت.

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