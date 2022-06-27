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مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..

الإثنين 27 يونيو 2022 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني اسرائيلي : لا علم لنا بتدهور الحالة الصحية لاسرانا لدى حماس ..



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول أمني إسرائيلي، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أشار المسؤول الأمني، إلى أن إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين (القسام)، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن مساء اليوم الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.

وأكد أبو عبيدة، في تغريدة له على قناته بموقع (تليجرام)، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال الساعات المقبلة، سيتم نشر ما يؤكد ذلك.
 

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