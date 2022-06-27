مسلسل جونى ديب وآمبر هيرد القانوني لم ينتهي .. إعلان الاستئناف على الحكم

وكالات / سما /

انتهت دعوى التشهير التي رفعها جوني ديب بملايين الدولارات ضد آمبر هيرد، ولكن لم تنته حقًا إذا تمكنت ممثلة Aquaman من دفع ضمان باهظ الثمن.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، ففي جلسة استماع قصيرة ومتوترة صباح يوم الجمعة في قاعة محكمة فيرجينيا للقاضي بيني أزكاريت، تم تقديم حكم نهائي في المحاكمة المدنية الصريحة والبارزة التي انتهت فى 1 يونيو ودخلت في جدول الأعمال ومع ذلك في نزاع سعت المحامية الرئيسية لـ Heard Elaine Bredehoft إلى تحديد جدول زمنى للاستئناف على الحكم.

أخبرت أزكاريت محامية هيرد أنها إذا أرادت استئناف الحكم الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 7 أشخاص، فسيتعين على المحامي تقديم طلبات إلى المحكمة، كما أبلغت أزكاريت هيرد أنه سيتعين عليها طرح سندات بقيمة 8.35 مليون دولار مع فائدة 6 ٪ سنويًا لأى استئناف.

وفي وقت سابق، قضت هيئة محلفين، بأن هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق من خلال نشر مقال عن كونها ناجية من الاعتداء الجنسي في صحيفة واشنطن بوست، وقد أمرت بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات إلى ديب و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.