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نيمار يفكر في الرحيل وتعويض رونالدو غير مستبعد!

الإثنين 27 يونيو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يفكر في الرحيل وتعويض رونالدو غير مستبعد!



وكالات / سما /

بدأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر بشكل جاد في الرحيل عن الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن فكرة الرحيل تلعب في رأس نيمار، رغم ارتباطه بعقد مع إدارة الفريق الباريسي سيتجدد بشكل تلقائي مطلع يوليو القادم، لينتهي في يونيو 2027.

ولا يملك برشلونة، فريق نيمار السابق، القدرة المالية على التعاقد مع نيمار في الوقت الراهن، ووفقاً لمونت كارلو فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً يمكنه أن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو المحتمل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن اليونايتد، تشيلسي، ونيوكاسل هم من يملكون القدرة المالية على التعاقد مع نيمار في الوقت الراهن، وهو ما يعقد الأمر لأن نيمار لم يرغب في الذهاب أبداً للدوري الإنجليزي في مسيرته الكروية.

وأكد نيمار للمقربين منه في أكثر من مناسبة أنه بحاجة للشعور بالحب من جانب النادي للظهور بأفضل مستوى في الملعب، لكن الواقع عكس ذلك، حيث ينفتح باريس على فكرة الاستغناء عن اللاعب في أقرب وقت ممكن.

#نيمار #رونالدو #باريس سان جيرمان #الانتقالات

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