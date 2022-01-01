الداخلية تكشف تفاصيل جواز السفر "البيومتري" الفلسطيني الجديد

رام الله / سما /

كشف وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، اليوم الإثنين، عن تفاصيل إطلاق جواز السفر "البيومتري" الفلسطيني ومواصفاته ورسوم إصداره لسكان الضفة وقطاع غزة.

وقال حرب في تصريحات إذاعية: "نحن على أبواب إطلاق جواز السفر البيومتري خلال الأيام القليلة القادمة".

وأوضح حرب أنه "تم تجريب النظام وكان هناك نتائج جيدة وإيجابية ونحن نقوم حتى الآن بتجريب النظام لتفادي الأخطاء".

وحول موعد إطلاق جواز السفر البيومتري، قال حرب: "خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك خبر وبشرى سارة للشعب الفلسطيني وسنطلق هذا المشروع الوطني وسنقيم احتفالية لمناسبة إطلاقه".

وعن مواصفات جواز السفر البيومتري الفلسطيني، فقال: "هو نفس جواز السفر العادي ولكن في داخله شريحة إلكترونية وهي مقروءة إلكترونيا وهي تسهل على المواطنين الفلسطينيين الدخول والخروج عبر كافة المعابر والمطارات بشكل سريع".

وأشار حرب إلى أن جواز السفر البيومتري الفلسطيني لن يختلف في الشكل عن الجواز العادي.

ولفت إلى أن "عملية إصدار جواز السفر البيومتري ستكون بشكل تدريجي وليس مرة واحدة (..) مثلا في المرحلة الأولى يمكن تطبيقه في محافظة رام الله وبعدها الخليل وبعدها نابلس وهكذا..".

وتابع حرب قوله: "نحن نقوم حاليا بتركيب كافة الأجهزة في المحطات الداخلية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية ولاحقا في قطاع غزة ثم الشتات".

وأكد حرب أن الوزارة "لن تستطيع إصدار جواز سفر بيوميتري لكل المواطنين مرة واحدة لأنها تحتاج وقت طويل"، مشيرًا إلى أنه "خلال عامين سيكون فقط الإصدار للجواز البيومتري في فلسطين".

وحول رسوم إصدار جواز السفر البيوميتري، فقال: "الرسوم التي تدفع من قبل المواطن الفلسطيني على جواز السفر العادي هي نفسها التي ستدفع على جواز السفر البيوميتري ولا يوجد أي تعديل بهذا الخصوص".