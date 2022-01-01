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بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام القادمة

الإثنين 27 يونيو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام القادمة



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان العبرية الليلة الماضية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يُفكر في اعتزال الحياة السياسية خلال الأيام القادمة.

 
وأوضحت القناة أن بينيت قال للمقربين منه إنه يُفكر في اعتزال الحياة السياسية في الأيام المقبلة
 
وأضاف بينيت أنه في حال بقي في منصب نائب رئيس الوزراء فسيكون ذلك فقط للمساعدة الأمنية على أنه حامل حقيبة إيران.
 
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد قد أعلنت الأحد، عن خطتها في رئاسة حزب يمينا، في حال اعتزال بينيت الحياة السياسية والانتخابات المقبلة.

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