الإمارات تستبق جولة جو بايدن بالمنطقة بإعلان موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل

ابو ظبي/سما/

استبقت دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة حيث أعلنت موقفها من التحالف العسكري الإقليمي مع إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن جهود تقوم بها إدارة جو بايدن لأجل إقامة هذا الحلف في مواجهة إيران.

كما أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قبل أيام عن أن “إسرائيل تبني ما أسماه تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا”.

وذكر غانتس أن واشنطن تعمل على إقناع دول الخليج بالانضمام إلى هذا التحالف.

كما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن دبلوماسي غربي قوله إن “اقتراح تحالف الدفاع الجوي سيسد الفجوة التي تركها سحب العتاد الأمريكي من المنطقة”.

كما أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الحكومة الإسرائيلية تؤكد بأنها جزء من شراكة في تحالف عسكري إقليمي.

وبينت أن هذا التحالف سيكون مع بعض الحكومات العربية لمكافحة تهديدات إيران.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار إن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تقويم التحالفات في الشرق الأوسط.

واليوم، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن عقد لقاء بين مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية.

وبينت أن اللقاء عقد في شهر مارس الماضي بشرم الشيخ بمصر.

لكن حكومة دولة الإمارات أصدرت بيانا بشأن ما يجري من ترتيبات قبيل زيارة جو بايدن إلى المنطقة.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن بيان حكومي إماراتي قوله “لسنا طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها”.

وأضاف البيان الحكومي الإماراتي “لسنا على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي.

في حين، نقلت “نيويورك تايمز” عن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قوله إنه سيعلن عن التفاصيل خلال زيارة جو بايدن للمنطقة.

وبين أن “إسرائيل تبني ما أسماه تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة أمريكا”.

وذكر غانتس أن إدارة جو بايدن تعمل على إقناع دول الخليج بالانضمام إلى هذا التحالف.