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مالك تشيلسي يتحرك للتعاقد مع رونالدو

الأحد 26 يونيو 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالك تشيلسي يتحرك للتعاقد مع رونالدو



وكالات / سما /

تحرك نادي تشيلسي الإنجليزي عبر مالكه، تود بويلي، في محاولة للحصول على توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مواطنه مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أفادت بأن بويلي تحرك بنفسه والتقى بالبرتغالي خورخي مينديز، وكيل كريستيانو، في الأسبوع الماضي لمناقشة فكرة نقله إلى ستامفورد بريدج في الموسم القادم.

وربطت تقارير صحفية كريستيانو بإمكانية الرحيل عن الشياطين الحمر، في ظل عدم اقتناعه بالمشروع الرياضي في النادي، وعدم قدرته على لعب دوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويأمل الشياطين الحمر أن يتجاهل صاروخ ماديرا محاولات تشيلسي، وأن يبقى اللاعب في أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة، علماً بأن نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق يريد الحصول على فريق تنافسي لأقصى درجة في اليونايتد.

وربما يملك اليونايتد فرصة الحفاظ على رونالدو حال تلبية طموحاته من خلال ترميم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون المشروع متكاملاً مع المدرب الجديد، الهولندي إيريك تين هاج.

#تشيلسي #كريستيانو رونالدو

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