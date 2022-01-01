بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم واقتحامات واسعة، في مُدن وقُرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت ستة مواطنين خلال اقتحام بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية تم التعرف عليهم وهم:

1- معتصم مصلح بدوي

2- عبادة عطا الله عازم

3- براء عبد الناصر بدوي

4- اصيل علاء عوني موسى

5- يمان عبد الفتاح عازم

6- عبد الفتاح امين عازم

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.

وتشهد مُدن الضفة الغربية المحتلة، حملة اقتحامات يومية في صفوف المواطنين، تتزامن مع تصاعد وتيرة الانتهاكات مِن قِبل قوات جيش الاحتلال وقُطعان المستوطنين.