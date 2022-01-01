  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الأحد 26 يونيو 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم واقتحامات واسعة، في مُدن وقُرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت ستة مواطنين خلال اقتحام بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية تم التعرف عليهم وهم:

1- معتصم مصلح بدوي

2- عبادة عطا الله عازم

3- براء عبد الناصر بدوي

4- اصيل علاء عوني موسى

5- يمان عبد الفتاح عازم

6- عبد الفتاح امين عازم

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.

وتشهد مُدن الضفة الغربية المحتلة، حملة اقتحامات يومية في صفوف المواطنين، تتزامن مع تصاعد وتيرة الانتهاكات مِن قِبل قوات جيش الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

ايران تكشف: 7 دول شاركت في اغتيال سلیماني بينهم دولة عربية

شاهد.. الإعلان عن توزيع مهام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

وزارة الزراعة تتحدث حول الأضاحي بغزة والإقبال عليها

الجيش الروسي يحتل كامل مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

صحيفة عبرية: إقالة رئيس استخبارات إيران مرتبط بهذه الأسباب

الكشف عن أول دولة سيزورها لابيد كرئيس للوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

قبل وصول بايدن.. سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية

مركزية فتح : لاشريك اسرائيلي للسلام ويجب تفعيل المقاومة الشعبية

القوى الوطنية والاسلامية بغزة: الاعتقالات السياسية فعل غير وطني يخدم الاحتلال ومصالحه بالضفة

الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

تل أبيب : تحذير من استهداف ايران لاسرائيليين في مصر والأردن

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم