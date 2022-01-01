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قبل وصول بايدن.. سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية

الأحد 26 يونيو 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل وصول بايدن.. سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية



القدس المحتلة / سما /

 يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تطبيع مع السعودية، وتكتسب الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة لإسرائيل في 13 يوليو زخماً.

ومن المتوقع أن ينتهي تحضير الجدول النهائي للزيارة في الأيام المقبلة، وفي بداية الشهر المقبل سيصل الفريق الأمريكي التمهيدي إلى إسرائيل لإغلاق كل التفاصيل.

وعلى خلفية الزيارة، يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تطبيع مع السعودية، بهدف حل القضية حتى قبل وصول بايدن إلى الشرق الأوسط.

تشمل الجهود مع المملكة العربية السعودية النظام الإسرائيلي بأكمله من الجيش الإسرائيلي، الموساد ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

ولا يتوقع أحد أن يكون هناك تطبيع كامل وإقامة علاقات مع السعودية قريبًا.

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