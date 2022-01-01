الرئيس المصري وأمير قطر يؤكدان على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية العمل من أجل إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأشاد أمير قطر بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، أمير قطر، في قصر الاتحادية.

وأكد السيسي، أن زيارة أمير قطر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين البلدين.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث هنأ الرئيس المصري أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.



من جانبه، تقدم الأمير تميم بالتهنئة إلى الرئيس المصري بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس المصري على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.



كما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.



وتم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصةً ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وأضاف المتحدث أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الطرفان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.



واستعرض الجانبان سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.



ورحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.



وكان أمير قطر أعرب عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك.



وقال الأمير تميم ، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم :" سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".



وأضاف :"كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".



وعقد الرئيس المصري وأمير قطر جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في مدينة القاهرة اليوم، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، وفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) .



وبحث الطرفان عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



وغادر أمير قطر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين هي الأولى منذ سبع سنوات، و كان الرئيس المصري على رأس مودعيه.