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تل أبيب : تحذير من استهداف ايران لاسرائيليين في مصر والأردن

السبت 25 يونيو 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب : تحذير من استهداف ايران لاسرائيليين في مصر والأردن



القدس المحتلة / سما /

 حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أنه إذا أصبحت إيران "يائسة"، فإنها قد تحاول مهاجمة إسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا.

وذكر موقع القناة الـ 13، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا "الإيرانية" غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات.

لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيها إيرانيا واضحا لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.

وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار - دون تسميتهم- من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن الجنرال هايمان تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

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