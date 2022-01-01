"الخارجية" الفلسطينية تنفي تعيين سفير جديد لدى تونس

رام الله / سما /

نفت وزارة الخارجية والمغتربين ما يشاع من أخبار مختلقة وآخرها بشأن تعيين سفير جديد لدولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية.

وحذرت الوزارة في بيان، صدر عنها السبت، من الاشاعات التي كثرت مؤخرا من مصادر مكشوفة للجميع، الغرض منها استهداف الوزارة وسفارات دولة فلسطين والعمل الدبلوماسي الفلسطيني.

وطالبت من جميع الجهات توخي الحذر واليقظة من تلك الاشاعات، وعدم التعامل معها، وأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط.

كما أكدت أنها تتابع عبر القنوات المختصة هذه الاشاعات، لمحاسبة مروجيها وفقاً للقانون.