  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زيادة ببناء المستوطنات 62 بالمئة في عهد حكومة بينيت

السبت 25 يونيو 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة ببناء المستوطنات 62 بالمئة في عهد حكومة بينيت



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، أنّ بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينت ـ يئير لبيد بنسبة 62%.

وقالت مؤسسة "السلام الآن"، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) قفز 62% خلال فترة حكومة بينت - لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأشار تقرير المؤسسة الحقوقية إلى أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35%، خلال فترة حكومة بينت ـ لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها. كما لفت إلى أنّ ست بؤر استيطانية "غير قانونية" (وفق القانون الإسرائيلي) بنيت خلال فترة الحكومة ذاتها.

وأضاف أن حكومة بينت ـ لبيد عززت عدداً من "الخطط الاستراتيجية الفتاكة"، التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بينيت، ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا، مساء الإثنين الماضي، موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيساً لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.

وبدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، التصويت على حلّ الكنيست ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة.

#المستوطنات #نفتالي بينيت

الأكثر قراءة اليوم

فضيحة في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف “يقاد” بايدن خطوة خطوة

“هيئة تحرير الشام” تهاجم حركة “حماس”

اعترافات مثيرة للمتهم بقتل طالبة المنصورة وبيان عاجل من المحكمة

الكشف عن اجتماع أمريكي إسرائيلي استغرق ثلاثة أيام

الدولار يهبط ويسجل أول انخفاض له في شهر يونيو الحالي

لهذا السبب .. سورينام تتراجع عن فتح سفارة لها بالقدس

هنية يلتقي الرئيس اللبناني و النخالة في بيروت

الأخبار الرئيسية

منظمة اسرائيلية تحرض ضد معلمي "الأونروا" وتطالب الاتحاد الاوروبي بقطع تمويلها

استشهاد الفتى عبدالله حماد من سلواد برصاص الاحتلال الاسرائيلي

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة "النجاح" وما جاء على لسان الشيخ عكرمة صبري تحريض غبر مبرر

الاونروا : تعهدات مالية جديدة في مؤتمر المانحين بـ 160 مليون دولار والعجز لا زال 100

وزارة العمل بغزة تعلن عن شروطها للراغبين في العمل داخل اسرائيل..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم