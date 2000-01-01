منى زكي تعود للسينما بــ "القاهرة مكة" - تفاصيل

وكالات / سما /

تَعُود النّجمة مُنَى زَكَي لاستئناف نَشَاطها الفَنّي بعد عَرض آخر أفلامها في السينما "العنكبوت"، الذي وَاجَه الكثير من التأجيلات، بالإضافة لفيلم أصحاب ولا أعز، الذي صاحب موجة من الانتقادات له، وتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، لتعود بفيلمها الجديد "القاهرة مكة" الذي من المقرر إنهاء التجهيزات النهائية له للعرض قريباً.

وعبر حسابه الشخصي أعلن المؤلف المصري، محمد رجاء، عن وضع اللمسات الأخيرة لفيلم "القاهرة مكة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية منى زكي. وكتب رجاء على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": «بعد أكتر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوايز سيناريو ومحاولات للإنتاج وعشم وإحباط... القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم، وإنتاج الأستاذ محمد حفظي، وإخراج الأستاذ هاني خليفة».

وكان سيناريو فيلم "القاهرة مكة" قد فاز عام 2015 بجائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب، وتدور أحداث العمل حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَّجه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

وتم تصوير الفيلم بين مصر والسعودية، ويشارك منى زكي في بطولته، كل من شيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد علاء، وخالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويعد فيلم "القاهرة مكة" هو التعاون الرابع بين المؤلف محمد رجاء، والمخرج هاني خليفة بعد مسلسلي "فوق مستوى الشبهات"، و"الحساب يجمع"، من بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل "420 دقيقة".

فيما كان آخر ظهور فني لمنى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي جمعها بالفنانين إياد نصار وجورج خباز وعادل كرم.

وكانت منى قد شاركت جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها يعود تاريخ التقاطها إلى أسابيع مضت، حينما كانت زكي توجد في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ75، وظهرت النجمة المصرية بإطلالة عصرية باللون الفوشيا.

وفي وقت سابق، نشرت منى زكي صورتين التقطتا لها خلال سيرها على السجادة الحمراء في المهرجان، وأرفقتهما بتعليق: "من الجيد دائماً العودة إلى مهرجان كان في دورته 75، لقد استمتعت حقاً بالوجود هناك ولقاء جميع صانعي الأفلام الرائعين والنساء القويات".