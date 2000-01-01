امريكا تعمل على إعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

يعمل البيت الأبيض على إعداد "خارطة طريق للتطبيع" في مسعى للتقريب بين إسرائيل والسعودية بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الامريكي مساء الأربعاء، عن أربعة مسؤولين في البيت الأبيض.

ويرى البيت الأبيض أن خارطة الطريق للتطبيع بين السعودية وإسرائيل تأتي كجزء من التحضيرات لزيارة الرئيس جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط منتصف تموز القادم وستستغرق وقتًا وستكون جزءا من موعد طويل الأمد.

وتم طرح المصطلح "خارطة طريق للتطبيع" الأسبوع الماضي خلال اجتماع حضره مسؤولون كبار في البيت الأبيض دعي إليه خبراء من معاهد أبحاث في واشنطن.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لن يتم توقيع اتفاقية بهذا الصدد خلال زيارة بايدن للمنطقة، لكنهم قالوا إنهم مستمرون في العمل بهذا الاتجاه، وأن الرئيس بايدن ينوي طرح الموضوع خلال محادثاته مع إسرائيل والسعودية.

وأفاد مصدر أمريكي مطلع بأن استراتيجية البيت الأبيض تستند على مبدأ التقدم التدريجي خطوة فخطوة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تؤيد توسيع وتعميق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".