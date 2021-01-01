  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين

الأربعاء 22 يونيو 2022 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وبن سلمان: يجب الوصول لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين



القاهرة/سما/

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وقال البيان المشترك الذي صدر عن الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجانبين استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان، إن اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تم التأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأكثر قراءة اليوم

رجل أعمال إسرائيلي يروي ما حصل معه خلال رحلته للسعودية

بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.. هنية يصل اليوم إلى بيروت ويلتقي نصر الله

مرفق بالرابط.. الكشف عن تفاصيل مشروع الأضاحي لموظفي غزة

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

ملحم: تمديد تزويد محطة غزة بالطاقة لـ5 سنوات وقريبا التحول للغاز الطبيعي

"الملياردير" ساويرس يعمل "دي جيه" لأول مرة بأحد مطاعم القاهرة (شاهد)

تخفيض سعر الوقود بمقدار نصف شيكل.. ليبرمان : الهدف الأساسي منع عودة نتنياهو إلى الحكم

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب من مستوطن في منطقة اسكاكا بسلفيت

فرانس برس: قاعدة حميميم العسكرية الروسية تحل محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل

هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

رويترز : حماس تعود الى سوريا بعد انقطاع 10 أعوام

إيران تكشف عن اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم