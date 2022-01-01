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هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!

الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما يريده الرئيس عباس من بايدن خلال زيارته لفلسطين !!



رام الله/سما/

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فلسطين والمتوقعة منتصف الشهر المقبل.

وقال الرئيس إننا نتطلع لأن تشكل هذه الزيارة محطة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

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