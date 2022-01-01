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الشرطة والنيابة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطنة في نابلس

الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطنة في نابلس



رام الله / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطنة (27 عاما) من سكان رام الله، في منتجع سياحي في بلدة طلوزة شمال نابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه فور ورود بلاغ لغرفة عمليات الشرطة حول غرق مواطنة في منتجع سياحي بمدينة طلوزة، تحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الأدلة الجنائية في المباحث العامة، ومركز شرطة عصيرة الشمالية وطاقم الدفاع، بمرافقة الإسعاف، حيث أعلن عن وفاتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولا.

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